Sanremo, parte la stagione del Sea Basket: “Vieni anche a tu a crescere con noi”

Sanremo. Con il motto ” Vieni anche a tu a crescere con noi” inizia la stagione del Sea basket Sanremo con responsabile coach Mauro Bonino, allenatore nazionale ed ex giocatore di serie A.

Tante le novità: l ‘arrivo, dopo varie esperienze in giro per l’Italia, di coach Simone Sandel che si occuperà degli under 16 e coadiuverà coach Bonino in under 18. Per i più piccoli c’e’ l’ ingresso nello staff dell’istruttore Davide Liberato ( ex giocatore ) che si occuperà delle scuole e in staff del gruppo scoiattoli.

Altra grande novità è l’istituzione di nuovi corsi annuali di Minibasket ( per i bimbi nati dal 2009 in su) in collaborazione con gli istituti Almerini ( in pieno centro ) e Montessori ( nel popoloso quartiere di San Martino) che si svolgeranno nelle rispettive palestre. Grande soddisfazione , in casa Sea Basket nel poter dare un servizio a chi ha problemi di spostamento e permettere quindi a tutti di praticare uno sport ad alta valenza educativa.

Ecco come fare per tutte le info: coach Mauro telefono 3293569777, pagina facebook: sea basket sanremo o via mail seabasketsanremo@gmail.com