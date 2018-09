Sanremo, niente più venditori abusivi al mercato, Biancheri: “Battaglia ancora lunga e difficile”

Sanremo. Nessuna traccia di venditori abusivi al mercato di piazza Eroi. E’ questo il risultato ottenuto dall’amministrazione Biancheri grazie ai presidi permanenti della municipale, polizia e carabinieri ai varchi di accesso del mercato.

Un obiettivo raggiunto grazie ai tavoli di sicurezza tra Amministrazione Comunale, Questura e Prefettura, che hanno reso possibile un approntamento fisso su una problematica che da anni affligge la Città dei Fiori.

Secondo quanto riportato dal sindaco Alberto Biancheri in una nota su Facebook: “Tutto risolto? No, la battaglia è ancora lunga e difficile, e richiederà costanza e determinazione, perchè il mercato di Sanremo è storicamente una delle piazze più attrattive anche per i venditori abusivi. Ma quello che è in atto è un processo di grande rilevanza, un segnale importantissimo per arrivare alla risoluzione di un problema”.