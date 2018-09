Sanremo. Lo spostamento dei banchi in piazza Eroi durante il periodo della ristrutturazione straordinaria del mercato annonario ormai è dato per certo. E’ questo ciò che emerge dalla riunione di questo pomeriggio in Comune tra l’associazione degli operatori e l’assessore ai lavori pubblici Giorgio Trucco.

Nei quattro mesi previsti per l’esecuzione del restyling che dovrebbe partire a febbraio, i banchi saranno trasferiti al posto dei posteggi dei motorini, mentre i ciclomotori dovrebbero tornare in piazza Muccioli, com’era prima della nuova viabilità stradale.

Durante la riunione l’assessore Trucco e l’architetto progettista dell’intervento hanno presentato ai rappresentanti del direttivo presieduto da Claudio Panizzi il progetto definitivo dell’interno del mercato.

Confermata la cancellazione delle licenze rimaste senza concessionario, spazi in meno che permettono ai tecnici di ridisegnare una pianta che tenga conto dei tracciati dell’acqua e dell’impianto elettrico. Solo qualche piccolo spostamento è previsto alla posizione degli attuali banchi, mentre troverà posto al centro del plateatico un nuovo locale bar.

I frighi dei box, al momento dislocati in vari punti della struttura pubblica, saranno ricollocati sulla testa di ciascun titolare, sopra la soletta, che spesso ha mostrato problemi di infiltrazioni, una volta restaurata.

Ora l’Amministrazione comunale continuerà il percorso di condivisione convocando ogni singolo commerciante per mostrare il riposizionamento e verificare che non sorgano problematiche insuperabili.

I nuovi banchi saranno consegnati vuoti in modo tale che gli operatori possano arredarli come meglio credono.