Sanremo, marinaio spagnolo pestato a sangue. Arrestato ormeggiatore con l’accusa di tentato omicidio

Sanremo. C’è un arrestato per la vicenda del giovane marinaio spagnolo massacrato di botte vicino in via Nino Bixio domenica scorsa domenica nei pressi del locale “George la nuit”. Erano le circa le 4.30 quando due marittimi, uno spagnolo di 34 anni ed un sardo di 26 anni, sono stati brutalmente aggrediti per futili motivi. Il ragazzo iberico, che lavora su uno yacht ormeggiato a Sanremo, è stato subito portato in ospedale. A causa dei forti colpi subiti al volto ha riportato gravi lesioni interne che ne hanno causato lo stato comatoso.

Dopo un primo ricovero all’ospedale Borea, è stato trasferito al Santa Corona di Pietra Ligure. Ieri, dopo un’indagine serrata, gli agenti della Squadra Mobile in collaborazione con quelli del locale Commissariato, hanno stretto le manette ai polsi del sospettato numero. E’ il 41enne sanremese Alain Rossi.

L’accusa per lui è quella di tentato omicidio aggravato dai futili motivi ed ora si trova in carcere. Non ha agito da solo. Infatti c’è anche un denunciato. Si tratta di un 33enne, anche lui della Città dei Fiori. Quella notte, secondo le ricostruzioni degli investigatori, la coppia avrebbe affrontato, sulla pista ciclabile all’altezza dell’incrocio tra via Bixio e via Gioberti, due marinai imbarcati a Sanremo. Dei due, quello spagnolo avrebbe avuto la peggio. Alla base dell’aggressione ci sarebbero degli apprezzamenti fatti dai due marittimi ad un’amica di Rossi.