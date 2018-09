Sanremo. I consiglieri comunali Luca Lombardi e Gianni Berrino, interpellano il sindaco Alberto Biancheri e la Giunta comunale in merito al tratto di strada di via G.Borea che mette in pericolo l’incolumità di chiunque la percorra, a piedi o su un qualsiasi mezzo di trasporto.

“Premesso che via G. Borea, strada che collega il centro cittadino con l’Aurelia bis e l’ospedale Borea, è gravemente dissestata in più punti con buche, avvallamenti e sgretolamento dell’asfalto che rendono pericoloso il transito a chi la percorre in auto, in sella ad una moto ma anche a piedi;

Appurato che il manto stradale versa in condizioni insostenibili anche all’altezza dell’attraverso

pedonale utilizzato da molti pedoni che, tramite la scalinata di Salita Ospedale ad esso adiacente,

raggiungono l’ospedale Borea;

Rilevato che detta scalinata è priva di un corrimano che possa agevolare ed aiutare le persone anziane o chi abbia difficoltà di deambulazione ed impedire loro di cadere, come purtroppo è già accaduto;

Dato che la via, essendo una delle due strade che portano all’ospedale Borea, è percorsa molto

frequentemente da ambulanze con a bordo pazienti, la cui salute, già precaria, è ulteriormente messa a rischio dai continui sobbalzi causati dalle cattive condizioni del manto stradale;

Visto che già prima dell’estate era stato collocato lungo la via un cartello segnaletico per avvisare pedoni ed autisti delle condizioni della strada e della sua pericolosità;

Interpellano il Sindaco e la Giunta comunale per conoscere se il Comune intenda intervenire su questo tratto di strada che mette in pericolo l’incolumità di chiunque la percorra, a piedi o su un qualsiasi mezzo di trasporto, e quando intenda iniziare i lavori di ripristino e di rifacimento del manto stradale delle parti ammalorate di Via G.Borea, tanto più che ad aprile il Sindaco aveva annunciato di voler tenere alta l’attenzione sullo stato delle strade e delle pertinenze e per questo la sua Amministrazione aveva approvato un progetto esecutivo per dare avvio agli interventi di manutenzione e di messa in sicurezza; se intenda installare un corrimano lungo la scalinata in salita Ospedale, onde evitare a chi la percorre cadute che possono avere anche gravi conseguenze”.