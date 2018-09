Sanremo, l’assessore Biale incontra il direttivo dell’annonario: “Massima condivisione”

Sanremo. Lavori di restyling del mercato annonario e scadenza delle concessioni dei titolari dei banchi.

Sono stati questi i temi al centro dell’incontro che si è tenuto nel primo pomeriggio tra i vertici dell’associazione che riunisce gli operatori dell’annonario e l’assessore al commercio Barbara Biale.

Una riunione preceduta dalla polemiche sollevate dal presidente Claudio Panizzi, firmatario di un comunicato stampa a nome dei commercianti duro nei confronti dell’Amministazione.

“L’incontro è stato molto tranquillo e costruttivo – commenta l’assessore Biale. “Abbiamo dato seguito ad una richiesta di incontro che ci era stata avanzata nei giorni scorsi per trattare gli aspetti relativi alla scadenza delle concessioni in essere, mentre un’altro incontro si terrà la prossima settimana con l’assessore Trucco per trovare una soluzione alla chiusura della struttura pubblica per il periodo dei lavori.

Per quella che è la mia competenza, c’è stato un chiarimento in merito al rilascio delle concessioni. La richiesta dell’associazione è di valutare la possibilità di far coincidere le scadenze con il termine dei lavori, in modo tale che i commercianti possano preventivare meglio gli investimenti, avendo la certezza di riprendere il lavoro al completamento del restyling e di rimanere concessionari per un tempo ragionevole.

Ci è stata anche avanzata – continua Biale – la richiesta di vigilare maggiormente sull’applicazione del regolamento comunale che disciplina le attività all’interno del mercato.

Sul discorso del trasferimento temporaneo in piazza Eroi, gli uffici stanno preparando uno studio di fattibilità. Da parte nostra c’è la massima disponibilità e condivisione con gli operatori sulle mosse del Comune”.