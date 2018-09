Sanremo. Non lo credono ancora vero e per questo i residenti della palazzina Verde Mare ci tengono a ringraziare apertamente l’amministrazione comunale.

Dopo oltre un decennio di attesa, è stata realizzata a tempo di record la nuova strada che permette loro di accedere ai box dalla carrozzabile San Lorenzo, garage fino a ieri isolati e inaccessibili, se non per una via di cantiere.

“Abbiamo ottenuto una cosa che da più dieci anni aspettavamo, esordisce entusiasta un residente Sebastiano Raia a nome di tutti i condomini. Ringraziamo il sindaco Alberto Biancheri, il dirigente Danilo Burastero e la geometra Mirella Cirone dell’ufficio viabilità per quanto fatto.

Con questa l’Amministrazione ci ha realizzato un’opera che ci ha fatto rinascere. Ora possiamo finalmente entrare nei box!”.