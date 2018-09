Vallecrosia, nuovo incontro della giunta Biasi con la popolazione

Vallecrosia. Lunedì 10 settembre dalle 19 alle 21 presso la sala Polivalente di Vallecrosia i Cittadini in Comune organizzano un nuovo incontro pubblico con la popolazione sul tema “Città della Famiglia”, che rappresenta un tema fondamentale del programma del sindaco Armando Biasi e della sua squadra.

L’incontro verrà aperto dall’assessore Ierace, successivamente alcuni esperti esporranno i dati relativi al progetto ed i singoli assessori lo declineranno negli ambiti di loro competenza, per arrivare alla creazione di un brand che caratterizzi la città di Vallecrosia.

La riunione, come dal modello proposto da Biasi, si concluderà con le domande sulla città della famiglia e con le proposte per le riunioni future da parte dei cittadini.

Il sindaco Biasi afferma: “Dare un’immagine a Vallecrosia è uno dei punti saldi del mio programma, un brand che identifichi la nostra città. Il progetto città della famiglia verrà esposto dai diversi Assessori, ciascuno di loro spiegherà come verrà declinato nel proprio settore di competenza. Gli incontri pubblici sono importanti per lo scambio di idee ed informazioni con i cittadini, nello spirito di un’Amministrazione trasparente e con la voglia di lavorare per e con i cittadini.

Aspetto i miei concittadini numerosi, tutti, anche i membri dell’opposizione, nella speranza che partecipino con uno spirito propositivo”.