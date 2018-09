Sanremo, interpellanza urgente di FdI sul trasferimento degli alunni da Villa Meglia alla Dani Scaini

Sanremo. I consiglieri comunali Luca Lombardi e Gianni Berrino di Fratelli d’Italia hanno deposito un’interpellanza urgente all’attenzione del sindaco Biancheri, relativa a

INTERPELLANZA URGENTE

I sottoscritti Consiglieri comunali,

PREMESSO che la scuola d’infanzia comunale Villa Meglia è situata in un edificio – peraltro già alienato dal Comune – che da tempo evidenzia problematiche strutturali che destano forti preoccupazioni nei genitori dei bambini che frequentano la scuola stessa;

RICORDATO che già a settembre dell’anno scorso il Comune di Sanremo a seguito di un sopralluogo per verificare le condizioni strutturali dell’edificio aveva deciso di chiudere alcuni locali e puntellare i soffitti per consentire il regolare avvio dell’anno scolastico e aveva stabilito di provvedere al monitoraggio delle lesioni strutturali;

RICORDATO, ancora, che il Comune aveva deciso di trasferire con l’inizio di questo anno scolastico i bambini che frequentano Villa Meglia nel plesso scolastico Dani Scaini, sottoposto ad interventi di ampliamento, ristrutturazione e riqualificazione energetica, finanziati in parte da fondi europei POR FESR concessi dalla Regione Liguria; tra l’altro questi lavori al plesso Scaini, tuttora in corso, hanno provocato non pochi disagi agli studenti ai docenti e non docente per l’intero anno scolastico scorso;

EVIDENZIATO che ad oggi i genitori non hanno avuto alcun riscontro alla richiesta sia orale che scritta di un incontro con il Sindaco per avere chiarimenti sullo stato dell’immobile e sul preannunciato trasferimento al plesso Scaini;

VISTO che l’unica risposta è pervenuta dalla Dirigente Scolastico la quale, durante l’assemblea con i genitori tenutasi il 12 settembre, ha comunicato che a seguito di un recente sopralluogo da parte del Comune, Villa Meglia risulta in parte agibile – anche a seguito di alcuni lavori di “tamponamento” – per cui i bambini, a differenza di quanto precedentemente detto, non verranno trasferiti;

INTERPELLANO URGENTEMENTE

Il Sindaco e la Giunta

Per sapere se a seguito del sopralluogo è stata stilata una relazione scritta della perizia, di cui, in caso affermativo, se ne richiede copia;

per sapere chi faceva parte del gruppo tecnico incaricato di verificare lo stato strutturale della scuola d’infanzia Villa Meglia;

per conoscere quali garanzie vengono date dal Comune ai genitori che, naturalmente, sono molti preoccupati da questa situazione che mette in serio pericolo l’incolumità dei propri figli;

per sapere come mai i genitori sono stati informati con un così breve preavviso e a pochi giorni dall’inizio scolastico del cambiamento del programma, ossia che i bambini resteranno a Villa Meglia;

per conoscere quali sono le tempistiche di fine lavori nel plesso Scaini visto che si corre il rischio di dover restituire i finanziamenti nel caso non vengano rispettati i termini.

Luca Lombardi – Gianni Berrino