Sanremo. E’ di una donna ferita il bilancio dell’incidente stradale avvenuto verso le 16.45 in centro.

Precisamente al centro della rotatoria che interseca corso Mombello e via Roma dove, per cause da stabilire, un’auto ha speronato il mezzo a due ruote.

E’ intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa e una pattuglia della Municipale. Presente anche la polizia.