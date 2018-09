Sanremo. I vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere un incendio di sterpaglie divampato questo pomeriggio, per motivi ancora da chiarire, in località Beuzi a Bussana.

Continuano, inoltre, a bruciare le alture di Dolcedo, sopra Imperia, in località “Cinque Burche”, dove sono all’opera squadre di soccorso a terra.