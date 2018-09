Sanremo, il coro filarmonico Musica Nova presenta il concerto di fine estate

Sanremo. Il coro filarmonico Musica Nova si esibirà a Sanremo nella Chiesa di Santa Maria degli angeli proponendo una serie di brani che spaziano nella storia della musica e ci fanno assaporare la varietà e l’originalità di generi diversi, rivolti sia ad appassionati conoscitori sia agli uditori per caso. L’appuntamento è per venerdì 14 settembre alle 21.

Dall’Ave Maria del musicista e compositore fiammingo cinquecentesco Arcadelt che fonde la tradizione franco-fiamminga con la musica italiana del Rinascimento e che deve la sua notorietà presso il grande pubblico soprattutto al mottetto Ave Maria grazia plena; al Te Deum di F.J.Haydn, brano corale magnifico che appartiene alla maturità di Haydn e fu scritto su commissione dell’imperatrice Maria Teresa; composto nel 1799, è un brano di breve durata ma di grande imponenza: la parte vocale è affidata a un coro misto a quattro voci, il brano è articolato in tre sezioni, con un adagio centrale che separa la sezione iniziale (Allegro ) da quella finale (Allegro moderato); il brano si conclude con una doppia fuga sulle parole in te domine speravi.

Il Coro proporrà una selezione di brani dal Requiem K 626 di W.A. Mozart nella versione per coro e pianoforte a quattro mani di Carl Czerny. Di John Tavener, compositore britannico contemporaneo che ha dedicato la maggior parte della sua vita a comporre musica di ispirazione religiosa, con la particolare attitudine a creare atmosfere adatte alla meditazione, The Lamb, su un testo di William Blake, scelto da Paolo Sorrentino nella colonna sonora de La grande bellezza.

Non mancano brani della tradizione gospel-spiritual: Give me Jesus, He’s got the whole word in his hand,

My lord, What a morning, Swing low, sweet chariot. Di Rachmaninov (1873-1943) compositore e pianista russo di fama mondiale, Tebye Poyem. Il Coro Filarmonico Musica Nova è lieto di invitarvi a partecipare.

Ingresso libero.

Direttore: Maestro Paolo Caravati

Al pianoforte: Riccardo Crespi e Sonja Silvano

Solisti: Carla Talete, Elisabeth Dubois