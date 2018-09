Sanremo. La Città dei fiori ha un nuovo indirizzo per i cultori della cucina di pesce di alta qualità: Flipper in corso Mombello. Il secondo ristorante di prodotti ittici a chilometro zero della famiglia di Libero Alborno è stato inaugurato questo pomeriggio in una sala gremita da amici, clienti affezionati e non.

Come il locale storico di Porto Vecchio, anche il Flipper del centro cittadino proporrà esperienze di gusto inedite tra cascate di crudo, frutti di mare e gamberi rossi che arrivano sulla tavola direttamente dalle reti che ogni giorno i pescatori gettano nello specchio acqueo di Sanremo. “La carta sarà tuttavia rinnovata in alcuni piatti, soprattutto le carni – spiegano Libero e i figli Giulia e Nicoló -. Ancora più ricca e ricercata la cantina, che sarà composta esclusivamente da etichette pregiate che guardano ai viticoli locali e non“.

Da design e atmosfere contemporanee, il neonato Flipper potrà ospitare oltre 70 posti a sedere, tra sala interna e dehor esterno. “Anche il servizio sarà differente – aggiungono gli Alborno -, più curato e in linea al format del locale, vero e proprio ristorante, non più semplice approdo per turisti“.

Ma nonostante le novità, la clientela ritroverà la passione e la professionalità di Libero che con la sua giovane brigata ogni giorno valorizzerà il pescato in modo innovativo e originale, sempre nel pieno rispetto di quelle materie prime a cui in dieci anni di attività lui e la sua famiglia ci hanno abituato.

