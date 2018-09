Sanremo. Rocambolesco inseguimento nel tardo pomeriggio sull’Aurelia nei pressi di Pian di Poma. Per motivi ancora da chiarire uno straniero è fuggito in sella ad uno scooter targato francese durante un controllo dei carabinieri. I militari si sono così messi subito ad inseguire l’uomo che, secondo testimoni, ad un certo punto, giunto all’altezza dell’ex tiro a volo, ha abbandonato il motorino sul ciglio della strada e si è appeso ad un palo della luce che ha utilizzato per “scivolare” fino alla strada sottostante, quella che conduce al cantiere dell’ex tiro a volo.

I carabinieri hanno continuato ad inseguire l’uomo a piedi, ma dello straniero sembra al momento essersi persa ogni traccia.

Accertamenti sono in corso anche sullo scooter utilizzato dall’uomo per fuggire: i militari non escludono che possa esser stato rubato.