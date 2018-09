Sanremo, Fidas e Admo raccolgono sangue in piazza Colombo

Sanremo. Fidas e Admo insieme sabato 22 settembre a Sanremo: oltre al consueto gazebo presente in piazza Colombo il centro raccolta Fidas di via Manzoni 39 resterà aperto fino alle ore 12 per accogliere tutti volonterosi che vorranno partecipare al gesto del dono del sangue, uno degli atti più nobili che un uomo possa prestare per il prossimo; chi è già donatore conosce perfettamente il significato di tutto questo: gli uomini possono effettuare la donazione ogni tre mesi mentre le donne ogni sei.

Chi fosse interessato anche a qualsiasi ulteriore informazione potrà rivolgersi agli incaricati presenti tutto il giorno presso il gazebo di piazza Colombo, dove Fidas è lieta di partecipare e collaborare per “Match it now”, l’evento nazionale Admo dedicato alla donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche.

Nell’arco dell’intera giornata, sempre presso il centro Fidas di Sanremo, tutte le persone di età compresa trai 18 ed i 35 anni potranno accedere al primo screening necessario per l’iscrizione nel Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo (IBMDR), anche in questo caso è da sottolineare la nobiltà e l’importanza di donare una parte di sè per salvare una vita umana.