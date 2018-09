Sanremo. Mobilitazione di soccorsi in via Volta per un incendio divampato all’interno di un appartamento al quarto piano di una palazzina, abitato da una famiglia di cittadini cinesi con tre bambini.

Ancora da chiarire le cause dell’incendio. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento matuziano che hanno presto avuto ragione sulle fiamme. Presenti anche i carabinieri, la polizia locale e un equipaggio dei Volontari Sanremo Soccorso che si è preso cura dei tre bambini e della loro mamma, che ha riportato una lieve ustione al braccio destro.

Non era solo il fuoco a preoccupare i soccorritori, ma anche il fumo che in pochi minuti ha letteralmente invaso l’appartamento tanto da rendere l’aria irrespirabile. Fortunatamente, però, nessuno degli inquilini versa in gravi condizioni.