Sanremo, evade dai domiciliari: straniero arrestato dai carabinieri

Sanremo. Nella serata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Sanremo hanno arrestato, in flagranza del reato di evasione, R.M., un trentenne marocchino allontanatosi dalla propria abitazione senza alcuna autorizzazione.

Il giovane, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per aver commesso molteplici furti, durante il controllo giornaliero operato dai militari, non si trovava in casa. Sono quindi scattate immediatamente le ricerche, condotte sia dalle pattuglie impiegate nei servizi di controllo del territorio sia da carabinieri in abiti civili.

Il risultato è stato tempestivamente raggiunto dopo un’ora, quando, l’evaso è stato riconosciuto dai militari mentre percorreva a piedi via Romolo Moreno, non curante delle prescrizioni impostegli dalla locale Autorità Giudiziaria. L’arrestato, giudicato con rito direttissimo nella mattinata odierna è stato sottoposto nuovamente ai domiciliari.