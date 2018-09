Sanremo, da martedì 25 settembre iniziano i lavori per la posa della nuova linea elettrica Enel

Sanremo. Da martedì 25 settembre inizieranno lavori per la posa di nuova linea elettrica da parte di Enel-distribuzione.

I lavori, che avranno durata di circa venti giorni, saranno eseguiti in orario serale e notturno, dalle 20.30 alle 6 del mattino successivo, in modo tale da non creare problemi al transito veicolare.

Provvisoriamente verranno poi rifatti gli asfalti per chiudere lo scavo, per poi rifare l’asfalto definitivo per l’intera larghezza della carreggiata nel mese di dicembre, così come da accordi con l’ufficio viabilità del comune di Sanremo.