Sanremo. Parte il conto alla rovescia per l’inizio dell’evento “A tavola sul Porto Vecchio” nell’omonima quanto splendida cornice della marina matuziana.

Tra i sette ristoranti che parteciperanno alla tre giorni di cucina e spettacolo (dal 3 al 5 settembre) spicca lo storico ristorante-pizzeria “Delle Palme”, nato come bar-gelateria nel ’52 dello scorso secolo, trasformato in quello che è oggi nel 1990 ed arrivato sino ai giorni nostri senza mai cambiare proprietà, arricchendosi della pluri-decennale esperienza di Giuliano e Mimmo.

Proprio questi due straordinari gestori, con la collaborazione di un personale allo stato dell’arte della professionalità, vi proporranno una serie di piatti al top della categoria. Portate della tradizione italiana con quel tocco in più che solo la capacità dei cuochi e la bontà dei prodotti nostrani possono dare.

Si parte con il “Fish chips”, ma non quello inglese con il merluzzo: una bella paranza del nostro golfo fresca e appetitosa. Ci sono poi le cozze alla marinara e i dolci siciliani fatti in casa dal maestro pasticcere Giuliano. Imperdibili le bruschette e le “pizze mignon”: una scelta sfiziosa per chi vuole cenare o pranzare non solo a base di pizza.

Tutti questi piatti costano al massimo 10 euro. Che dire? Buon appetito a tutti, l’appuntamento è al “Delle Palme”.