Sanremo. Si è svolta stamane in piazzale Vesco, davanti alla caserma della Guardia Costiera, la cerimonia del passaggio di consegne tra il tenente di vascello Vincenzo Fronte e il nuovo comandante, il parigrado Giorgio Coppola, proveniente dalla capitaneria di Gallipoli. La cerimonia è iniziata con un minuto di silenzio per le vittime di Genova, ad un mese dal crollo del Ponte Morandi.

Dopo quasi tre anni, da lui stesso definiti “meravigliosi sia sotto il profilo professionale che personale”, il tenente Fronte è stato scelto per un importante incarico presso il porto di Civitavecchia, tra i principali d’Italia. “E’ una terra splendida, ricca di tantissime risorse e potenziale ben espresso”, ha detto Fronte, salutando Sanremo, “A Civitavecchia porterò il ricordo della terra dove ho visto crescere mia figlia, poi le amicizie, i rapporti con le istituzioni e con la gente”.

di 27 Galleria fotografica Cambio al vertice della Capitaneria di Porto di Sanremo









“Sono contento e onorato di essere qui”, ha dichiarato il tenente Coppola, “Farò di tutto per la collettività e per tutto il territorio, per la tutela dell’ambiente e della legalità”.



Il saluto a Sanremo del tenente di vascello Vincenzo Fronte