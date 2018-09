Sanremo, cambia la viabilità in occasione della “XVII° Portosole Sanremo Olympic Triathlon”

Sanremo. Il 22 e 23 settembre in occasione della “XVII° Portosole Sanremo Olympic Triathlon – XII° Trofeo Daniele Rambaldi – XVI° Memorial Marco Gavino”, Campionato Italiano Giovani a Squadre TT, Coppa delle Regioni, Gara di livello nazionale Silver Rank, Campionato Regionale verrà modificata la

circolazione stradale in alcune strade comunali al fine di permettere il sicuro svolgimento della manifestazione.

Vi sarà divieto di transito e di sosta con rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli in via Gavagnin (tratto finale) dalle 16 del 21 settembre alle 18 del 23 settembre, mentre in passeggiata Salvo D’Acquisto (da sbarra a sbarra), in passeggiata Salvo D’Acquisto (da ex pass. livello Morgana a Via del Castillo) e in via del Castillo ambo i lati (da Salvo D’Acquisto a ingresso Portosole) dalle 5 alle 17 del 22 settembre dalle 5 alle 17 del giorno 23 settembre.

In via Del Castillo lato Corso Cavallotti (da sottopasso a entrata Portosole ) vi sarà senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico dalle 5 alle 17 del giorno 22 settembre, dalle 5 alle 17 del giorno 23 settembre. In Pista Ciclo-Pedonale (tratto di levante), da ex pass. livello bar Sud-Est a ex pass. livello Morgana, dalle 5 alle 17 del giorno 22 settembre, dalle 5 alle 17 del giorno 23 settembre da ex pass. livello bar Sud-Est a confine comune di Taggia dalle 13 alle 16 del giorno 23 settembre vi sarà divieto di transito ai velocipedi e ai pedoni.

Nella frazione di Poggio: Via Duca D’Aosta – Piazza della Libertà – Via Grossi Bianchi – Via Val d’Olivi vi sarà senso unico di circolazione direzione ponente dalle 14 alle 15.40 del giorno 23 settembre. Sono esclusi dal divieto di transito i veicoli in servizio di polizia, soccorso ed emergenza.

Le disposizioni della presente ordinanza saranno rese note al pubblico con i prescritti segnali stradali mobili e con manifesti di avviso agli utenti, in considerazione della temporaneità del provvedimento, nonché mediante gli ordini impartiti dagli agenti preposti alla disciplina del traffico. A carico dei trasgressori si procederà a termine di legge, non esclusa la rimozione coattiva dei veicoli rinvenuti in divieto di sosta, con le modalità di cui all’Art. 159 del Codice della Strada. Gli agenti indicati dall’Art. 12 del D.Lgs 30.04.1992 N. 285 sono incaricati della esecuzione dell’ordinanza.