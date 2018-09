Sanremo. Una bella festa con buona partecipazione di pubblico si è registrata domenica 2 settembre nella giornata conclusiva della “Volée Cup” torneo giovanile Under 10-12-14-16 disputato al Tennis Club Solaro dal 27 agosto al 2 settembre da una quarantina di “racchette” maschili e femminili agli ordini del G.A. Alessandro Matricardi.

Lodevole la formula del torneo (inserita nella Festa dello Sport a Sanremo) che unisce la consegna delle targhe ed altri premi alla borsa di studio per i più meritevoli. In campo scolastico; alla cerimonia di premiazione, con tanto di sottofondo musicale, diretta dal M° Andrea Icardi sono intervenuti con lo “staff” organizzativo, l’assessore allo sport Eugenio Nocita, il delegato del Coni Alessandro Zunino, il presidente del Comitato FIT Silvano Martella, il presidente onorario Renzo Cimiotti con il trainer australiano Bob Brett; un pensiero affettuoso è stato

dedicato ( con tanti palloncini in volo) al 1° presidente e fondatore del Circolo geom. Giuseppe Fassola.

Al buon esito del torneo si è brindato nel corso di un gradito buffet nei pressi della piscina; non sono mancate le

foto ricordo del prof. Raneri. Questi i risultati delle 5 finali disputate con buon impegno e bel gioco messo in mostra dai giovani atleti.

Under 10: Melissa Rossi b. Linda Lanteri 2-6 6-4 8-6 ; Under 14

femminile: Giulia Orrù b. Ludovica Walravens 6-2 6-2

Under 12 maschile : Matteo Natale b. Gregorio Novali 7-5 6-3 ; Under 14

maschile: Theo Franzini b. Edoardo Tessitore 6-2 7-5;

Under 16 maschile : Giovanni Rozzi b. Umberto Corbetta 6-3 2-0 rit.