Sanremo, Bnl apre una nuova sede in corso Mombello 66

Sanremo. Martedì 2 ottobre l’inaugurazione alla presenza di rappresentanti delle istituzioni.

BNL Gruppo BNP Paribas rafforza la propria presenza in Liguria con l’apertura dell’agenzia di Sanremo, in Corso Augusto Mombello 66. Si tratta di una delle 30 sedi della Banca – tra filiali e centri dedicati – attive nella Regione, dove BNL opera sin dai primi anni 20.

L’inaugurazione dell’agenzia si terrà il 2 ottobre a partire dalle 17.30 alla presenza di rappresentanti delle istituzioni locali. La sede è realizzata secondo il format “Micro”, che punta a tecnologia ed innovazione senza trascurare la relazione con il cliente e la consulenza qualificata.

“L’apertura di Sanremo – afferma Marco Damonte, direttore gruppo agenzie Genova Ovest e Ponente Ligure – rappresenta la volontà della Banca e del Gruppo BNP Paribas di continuare a presidiare il territorio investendo in innovazione e qualità del servizio a favore dei clienti. La nuova agenzia è pronta a sostenere individui, famiglie ed imprese nella propria vita quotidiana e nella loro crescita personale e professionale”.

L’Agenzia ”Micro”, in linea con il concept delle altre innovative sedi denominate “Europa” ed “Asia”, è sviluppata in soli 50 mq., ma è in grado di offrire al cliente un’area di servizi ed una di consulenza, mettendo a disposizione servizi e strumenti digitali, arricchiti dalle specializzazioni dei gestori BNL e delle società del Gruppo BNP Paribas.

Nell’area servizi, i clienti possono operare in modo autonomo grazie ad un ATM multifunzione attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che permette di fare non solo prelievi, ma depositi di contanti ed assegni e pagamenti. Per le esigenze più evolute e complesse, l’agenzia di Sanremo è dotata di un Video Contact Center per interagire con gli esperti BNL e BNP Paribas e ricevere informazioni, chiarimenti e supporto per ogni esigenza.

L‘area consulenza è aperta in giorni stabiliti della settimana o su appuntamento, per garantire al cliente tutta l’expertise degli specialisti BNL in ogni segmento di attività.