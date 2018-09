Sanremo. E’ stato causato dai giochi di un bambino con un accendino, l’incendio divampato in un appartamento di via Volta, al quarto piano di una palazzina.

Le fiamme, che hanno interessato la camera da letto, bruciando un materasso e parte del parquet del pavimento, sono state infatti involontariamente appiccate da uno dei tre fratelli cinesi che abitano nell’appartamento insieme ai loro genitori.

A chiedere aiuto è stata la madre dei bimbi, che ha bussato alla porta di un vicino di casa. Immediatamente si sono recati in via Volta i vigili del fuoco del distaccamento matuziano, i carabinieri, gli agenti della polizia locale, il personale sanitario del 118 e un equipaggio dei Volontari Sanremo Soccorso.

Non era solo il fuoco a preoccupare i soccorritori, ma anche il fumo che in pochi minuti ha letteralmente invaso l’appartamento tanto da rendere l’aria irrespirabile. Fortunatamente, però, nessuno degli inquilini versa in gravi condizioni: mamma e bambini sono stati accompagnati al pronto soccorso dell’ospedale Borea in codice verde per accertamenti.