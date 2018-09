Sanremo, Atelier Emé si presenta alla città lanciando in anteprima la collezione sposa 2019

Sanremo. Domani, giovedì 27 settembre, Atelier Emé si presenta alla città lanciando in anteprima la collezione bridal 2019. Un evento nell’evento che a partire dalle 17 si svolgerà in concomitanza in tutte le boutique del brand del Gruppo Calzedonia dedicato alla sposa e agli abiti da cerimonia.

Casa d’alta moda che ha fatto della qualità e dello stile italiano le componenti essenziali per rendere indimenticabile il giorno del matrimonio, Atelier Emé ha aperto il suo nuovo punto vendita a Sanremo di recente.

La boutique, nella centralissima via Cavour (civico 11), costituisce uno spazio esclusivo che ha ridato lustro all’offerta commerciale locale dopo l’approdo di tanti marchi low cost. Un brand che mancava in una città come quella”dei fiori” che attirerà sicuramente anche clientela dalla vicina Costa Azzurra.

Quanto all’appuntamento di domani, protagonista sarà un defilé dove le future spose potranno scoprire tutti gli abiti Atelier Emé, sia quelli della nuova collezione sia i grandi classici.