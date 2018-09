Sanremo. Partendo da una vetrina vivente e una modella ligure con indosso un meraviglioso modello in pizzo sangallo italiano ricamato, questo pomeriggio Atelier Emé ha aperto le sue porte alla città. Nell’incanto di future spose e passanti, la boutique di via Cavour 11 ha così presentato in anteprima la collezione bridal 2019.

Il lancio è avvenuto contestualmente in tutti i punti vendita del brand del Gruppo Calzedonia dedicato alla sposa e agli abiti da cerimonia.

Un sogno ad occhi aperti dove la manager Silvia Troiani, sanremese d’adozione e professionista già apprezzata nella nostra città, ha accolto le molte persone presenti. Tra le altre figuravano la vice-sindaco Costanza Pireri ed esperti di settore, quali la wedding planner Francesca Coppola e la flower stylist Jessica Tua che hanno curato per l’occasione fiori, mise en place e buffet. Non sono mancate le squisitezze, quindi macarons e biscotti con logo Atelier Emé preparati dal pasticcere Andrea Setti, e le bollicine del prosecco veneto dell’enoteca SignorVino, anch’essa di proprietà della Holding Calzedonia.

Casa d’alta moda che ha fatto della qualità e dello stile made in Italy le componenti essenziali per rendere indimenticabile il giorno del matrimonio, Atelier Emé ha realizzato per la nuova stagione una linea che ha lasciato senza parole. Abiti semiampi, scivolati o a sirena, ma anche con forme più moderne come quelle assimetriche o boho chic per una collezione raffinata e femminile caratterizzata da tessuti di grande pregio, in particolare pizzi e organze di seta.

Bohotanical Emotion, Fluid Elegance, Regal Romance e Sangallo & Macramé i quattro mood individuati quest’anno dalla creative director del marchio Raffaella Fusetti, i cui modelli sono già disponibili nell’Atelier Emé di Sanremo. Uno spazio esclusivo, con servizio di sartoria interna, la cui apertura ha ridato lustro all’offerta commerciale della Città dei Fiori.

(foto Jacopo Gugliotta)