Sanremo. Facendo riferimento al principio dello sviluppo sostenibile, inteso come quel tipo di “sviluppo in grado di soddisfare i bisogni delle generazioni presenti senza compromettere quelli delle generazioni future”, la ECO Consulting Qualità Ambiente e Sicurezza ha posto l’attenzione sul contributo che possono fornire gli strumenti volontari quali la certificazione UNI EN ISO 14001 ed Emas che, pur fissando criteri specifici di prestazione ambientale, definiscono i requisiti necessari all’adozione di un Sistema di Gestione Ambientale attraverso cui, definita una propria politica ambientale, mette in atto azioni di pianificazione, gestione e controllo delle proprie attività. In questo modo è possibile raggiungere gli obiettivi di salvaguardia prefissati, tenendo conto non solo delle prescrizioni legislative vigenti ma anche delle informazioni raccolte sugli aspetti e sui rischi ambientali significativi derivanti dalle sue attività.

Il Comune di Sanremo ha compiuto proficuamente questo percorso introducendo uno strumento volontario attraverso cui ha sviluppato una politica di prevenzione e controllo del proprio impatto sull’ambiente impegnandosi a conseguire nel tempo prestazioni ambientali sempre più elevate in una logica di miglioramento continuo, tenendo inoltre conto di tutto il territorio di sua competenza e degli impatti causati sia dalle proprie attività che da tutte le altre attività antropiche.

Nel sistema adottato vengono pertanto introdotti gli strumenti necessari per ottenere un coinvolgimento reale è un dialogo con tutte le parti interessate, finalizzato alla condivisione di obiettivi di miglioramento ambientale.

Le motivazioni essenziali che hanno spinto il Comune di Sanremo all’adozione di un sistema di gestione ambientale risultano essere: il miglioramento dell’efficienza interna, il monitoraggio continuo di tutte le attività e il miglioramento della qualità del territorio di pertinenza e della qualità della vita dei cittadini.

“Il prossimo passo sarà il conseguimento della Bandiera Blu” , spiega l’assessore Eugenio Nocita.