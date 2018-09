Sanremo, aperte le iscrizioni al Centro italiano di cultura Fabrizio De André

Sanremo. Sono aperte le iscrizioni, presso il Centro italiano di cultura Fabrizio De André Sanremo, sede unica per la certificazione della lingua italiana CILS in provincia di Imperia, al prossimo esame di certificazione.

La stessa è adatta a tutti gli stranieri che, in attesa della carta di soggiorno, devono affrontare la prova di lingua italiana livello A2. La sessione di esame è fissata al giorno 6 dicembre 2018. Nella stessa sessione possono iscriversi anche gli stranieri che intendano proseguire o continuare il proprio percorso formativo in Italia iscrivendosi all’università. Il livello richiesto è B2. Per informazioni consultare il sito www.fda-sanremo.com o scrivere a info@fda-sanremo.com.