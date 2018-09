Sanremo, anziano pluripregiudicato geloso evade per minacciare il fidanzato della badante

Sanremo. Gli operatori del Commissariato di PS di Sanremo hanno denunciato per minaccia aggravata ed evasione un uomo di 80 anni, pluripregiudicato. L’uomo, sottoposto alla detenzione domiciliare, dopo essersi allontanato dal luogo di espiazione, utilizzando un’arma giocattolo ha minacciato il fidanzato della sua ex badante.

S.G. aveva avuto come badante fino all’aprile scorso una ragazza romena di 40 anni. Negli ultimi mesi la ragazza aveva conosciuto un uomo e, dopo aver intrapreso una relazione con quest’ultimo, aveva comunicato a S.G. l’intenzione di interrompere il rapporto di lavoro poiché decisa ad andare a vivere col nuovo fidanzato. Ma S.G. non aveva preso di buon grado la notizia e da quel giorno aveva cominciato a pedinare la sua ex badante. Appostamenti, telefonate a qualsiasi ora del giorno, nonché minacce.

Una condotta incessante e crescente, culminata nell’episodio della giornata di ieri, quando S.G, dopo aver invitato il fidanzato della giovane in un bar del centro con la scusa di chiarirsi, ha minacciato di ammazzarlo e, per rendersi più convincente, ha estratto una pistola tipo revolver dello zaino e l’ha appoggiata sul tavolo. Il fidanzato si è poi recato in Commissariato per raccontare i fatti agli operatori di polizia, i quali hanno immediatamente ritrovato S.G. nel luogo di espiazione della detenzione domiciliare.

L’uomo, a quel punto, ha consegnato spontaneamente la pistola utilizzata per la minaccia e gli operatori hanno potuto appurare che, benché ottimamente riprodotta, era una pistola giocattolo, privata del contrassegno rosso sul vivo di volata. Condotto in Commissariato, l’uomo è stato denunciato sia per evasione che per minacce aggravate.