Sanremo, alla casa di riposo Borea un concerto per fisarmonica

Sanremo. Domenica 16 settembre alle 16, alla casa di riposo Borea, in via G Borea 57, si svolgerà un concerto per fisarmonica solista del maestro Gianni Martini che si esibirà eseguendo brani di Astor Piazzolla, Edith Piaf, Ennio Morricone, George Gershwin. L’ingresso è libero e aperto a tutti.

Il concerto chiuderà la mostra di beneficenza dei disegni dell’artista Mario Zunino. La mostra, inaugurata il 25 agosto con la soprano Emanuela Carotenuto, ha ricevuto grande consenso da parte dei visitatori e degli ospiti del Borea. La cittadinanza è invitata a partecipare a questo evento tutto di arte che offre sul piano musicale l’opportunità di ascoltare dal vivo un maestro e musicista come Gianni Martini, riconosciuto per la sua bravura sia a livello nazionale che internazionale.

Sul piano artistico-figurativo invece ci sarà la possibilità di farsi trasportare all’interno dei tratti a china delle opere di Mario Zunino che conducono in un mondo a volte antico, a volte nascosto fra la piega intrigante di un giornale, oppure avvolto nel silenzio di uno sguardo immortalato da sempre nel tempo.

La casa di riposo ringrazia Mario Zunino per avere donato con tanta generosità le sue opere alla Fondazione Borea-Massa. Inoltre ringraziano gli artisti Emanuela Carotenuto e il maestro Gianni Martini per aver messo a disposizione degli ospiti e del gentile pubblico, le loro doti artistiche.