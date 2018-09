Sanremo, aggressione nella notte: 25enne trovato esanime in corso Inglesi

Sanremo. Un giovane di 25 anni è stato trovato a terra, privo di sensi e con ferite alla testa, al polso e alle mani intorno alle 4,30 in corso Inglesi. Non è ancora chiaro cosa sia accodato, ma sembra che il giovane sia stato aggredito dal buttafuori di un locale notturno della zona.

Sul caso sono in corso accertamenti, mentre il 25enne è stato accompagno in ospedale dal personale sanitario del 118 intervenuto con un equipaggio di Ospedaletti Emergenza. Oggi sarà ascoltato dalle forze dell’ordine.