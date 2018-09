Sanremo, 29enne marocchino arrestato due volte in tre giorni

Sanremo. Un marocchino 29enne, R.M., agli arresti domiciliari per aver compiuto vari reati, è stato arrestato ieri pomeriggio dai poliziotti della squadra volante del commissariato matuziano che non lo hanno trovato in casa, in via Tapoletti, durante un controllo.

Lo straniero, come se niente fosse, era uscito “a fare un giro” pur sapendo benissimo di non poter uscire dalla propria abitazione. Non è la prima volta che l’uomo si allontana dai domiciliari: solo un paio di giorni fa, infatti, a trovarlo in giro per Sanremo erano stati i carabinieri, che lo avevano arrestato per evasione.

Dopo la convalida dell’arresto, il giudice ha disposto l’aggravamento della misura e quindi la custodia cautelare in carcere in attesa di giudizio.