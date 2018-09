Sanremo. Di fronte a circa 600 spettatori la Sanremese fa il suo esordio stagionale al “Comunale”.

Le scelte di mister Alessandro Lupo confermano le indiscrezioni della vigilia, in campo dal primo minuto c’è il classe 2002 Francesco Pellicanò, un prezioso prodotto del settore

giovanile matuziano. Torna a disposizione Molino, ma va in panchina. In attacco c’è Fall supportato da Scalzi e Pellicanò. Prima frazione di gioco combattuta e giocata con grande agonismo da ambo le parti.

La prima occasione degna di nota si registra al 13’ quando Fall ci prova dalla distanza, la palla esce alla destra del portiere.

Al 20’ ancora protagonista il numero 29 matuziano che, a metà campo, si libera di tre avversari e serve Scalzi con un gran lancio in diagonale, l’esterno biancoazzurro la mette giù e tenta di servirla in mezzo, ma la difesa ospite respinge.

Passano cinque minuti e ci prova Spinosa in progressione da metà campo, ma ritarda troppo il tiro e trova l’opposizione del centrale ospite.

Al 31’ primo tentativo per la Caratese con il mancino di Moretti, palla bloccata in due tempi da Manis. Passano sei minuti e un tiro-cross di Scalzi mette in difficoltà Rainero, costretto a deviare

sulla traversa. Dal successivo calcio d’angolo si genera l’azione del gol. Rimpallo su servizio di Anzaghi,la sfera finisce sui piedi di Taddei che si inserisce e trafigge in diagonale l’estremo difensore lombardo. È 1-0 Sanremese. Nella ripresa ancora Fall protagonista al 55’ con una grande progressione culminata con l’assist per Pellicanò. Il giovane attaccante tenta la conclusione ma la palla finisce in angolo. Tre minuti dopo occasione per la Caratese con il tiro dalla distanza di Ngom, la sfera esce alla destra di Manis. Gli ospiti rimangono in dieci a metà del secondo tempo per via dell’espulsione (somma di ammonizioni) del numero 21 Perini.

Fall ancora pericoloso al 74’ quando, leggermente decentrato, tenta la conclusione a rete ma la palla viene respinta dal portiere lombardo. Al minuto 80 si concretizza una delle leggi non scritte del calcio. È l’ex Cacciatore a

firmare il pareggio con un magistrale calcio di punizione che si infila sotto l’incrocio dei pali. L’ex capitano biancoazzurro non esulta. L’ultima azione del match è a due minuti dal termine con Spinosa che, servito da Gagliardi, prova la conclusione la ma sfera finisce sul fondo alla destra del portiere. In uno strano gioco del destino la gara tra Sanremese e Folgore Caratese viene quindi

decisa dalle reti dell’attuale capitano biancoazzurro e del centrale difensivo che ha indossato la fascia dei matuziani la scorsa stagione.

“Oggi ci è stato tolto quello che ci siamo presi a Lavagna – ha dichiarato al termine della gara mister Alessandro Lupo – sono soddisfatto della prestazione, una partita quasi perfetta contro una squadra molto forte. C’è rammarico perché in 10 contro 11 per loro l’unico modo di pareggiare sarebbe stata appunto una palla inattiva. Una partita del genere contro una squadra bene attrezzata significa che ci siamo. Abbiamo tre partite molto difficili all’inizio della stagione contro Lavagnese, Caratese e Savona, ma stiamo rispondendo bene, oggi abbiamo fatto una grande partita sbagliando poco. L’unico modo per prendere gol era quello. Avremmo potuto fare il secondo con Fall e Pellicanò ma non l’abbiamo fatto e siamo stati puniti. Credo che oggi siano due punti persi”.

LE FORMAZIONI

Sanremese: 1 Manis, 3 Anzaghi, 5 Videtta, 6 Castaldo, 23 Fiore, 16 Taddei, 26 Rotulo, 8 Spinosa, 27 Scalzi (21 Gagliardi), 28 Pellicanò (18 Carletti), 29 Fall (9 Traini)

A disposizione: 12 Pirisi, 2 Giubilato, 4 Bregliano, 7 Brugni, 10 Molino, 24 Sadek

Allenatore: Alessandro Lupo

Folgore Caratese: 12 Rainero, 77 Conrotto, 4 Monticone, 5 Cacciatore, 88 Pertica, 8 Poesio, 11 Bianco, 16 Ngom (18 Drovetti), 21 Perini, 9 Gioè (20 Papa Waigo), 23 Moretti

(10 Valoti).A disposizione: 1 Asnaghi, 2 Marconi, 3 Carrara, 18 Drovetti, 19 Penna, 27 Vingiano, 89

Gerevini

Allenatore: Sandro Siciliano