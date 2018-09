Sanremo. Una grande soddisfazione per la Sanremese e per tutto il settore giovanile biancoazzurro.

La Sampdoria ha chiesto in prova l’attaccante classe 2002 Francesco Pellicanò, già affiancato alla prima squadra nel precampionato e protagonista al Torneo Internazionale Carlin’s Boys. Pellicanò sarà a Genova martedì 11 settembre alle 12 e svolgerà l’allenamento con la formazione Under16 della Sampdoria.

“Siamo felicissimi e onorati che un club prestigioso come la Sampdoria abbia inviato la richiesta per visionare Pellicanò, giocatore cresciuto nella Sanremese e pronto ora per il grande salto” – ha commentato con soddisfazione il direttore generale biancoazzurro Giuseppe Fava.