Sanremo. Lo stadio “Comunale” cambia look per l’esordio casalingo della Sanremese grazie all’impegno e al lavoro dei tifosi.

I biancoazzurri infatti domenica 23 settembre alle 15 scenderanno in campo contro la Folgore Caratese. La partita sarà valida come seconda giornata del Girone A del Campionato di Serie D. “Un grazie di cuore ai tifosi per il loro lavoro, ennesima dimostrazione d’amore per i colori biancoazzurri – scrive la società sulla sua pagina Facebook – Ci vediamo domenica alle 15 al “Comunale”. Alè Sanremo!”.