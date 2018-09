Sanremese Calcio: a Pian di Poma incontro con il nutrizionista Beschi e la psicologa Iannucci

Sanremo. Interessante novità per le famiglie dei tesserati della Sanremese Calcio. Giovedì 13 settembre,

infatti, dalle 17:30 alle 19, presso gli impianti di Pian di Poma, i genitori degli atleti biancoazzurri saranno invitati ad un incontro formativo con il nutrizionista, Stefano Beschi e la psicologa dello sport, Katya Iannucci.

Stefano Beschi ha conseguito la Laurea in dietistica e la Laurea Specialistica delle Professioni Sanitarie Tecniche Assistenziali, entrambe con il massimo dei voti, ed in ambito sportivo ha collaborato con importanti società di calcio (Sampdoria) e pallanuoto (Rari Nantes Imperia e Cosenza).

Katia Iannucci, invece, è laureata in Psicologia del lavoro e delle organizzazioni presso l’Università di Roma “La Sapienza” ed ha conseguito la Specializzazone in Coaching con Master presso il Centro Universitario Internazionale di Arezzo. Oltre a importanti collaborazioni con svariati enti pubblici (ASL, Polizia, Scuole), si occupa anche di supporto psicologico per atleti e famigliari in ambito sportivo.

L’iniziativa, fortemente voluta dal Responsabile del Settore Giovanile, Vincenzo Stragapede che si è preso cura dell’organizzazione di questo evento in ogni dettaglio, dimostra l’interesse dello staff biancoazzurro verso la crescita di ogni atleta, in particolare al di fuori del rettangolo di gioco. La partecipazione all’incontro sarà, ovviamente, gratuita per tutte le famiglie dei ragazzi tesserati con la Sanremese Calcio.