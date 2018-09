Sanremo. La sanremese Gaia Balbo ha recentemente lavorato alla sala accrediti della “Mostra del cinema di Venezia”, iniziata il 29 agosto e che finirà l’8 di settembre: “Era la mia prima esperienza alla mostra del cinema, è stato bello avere un’idea generale di come si lavora dietro le quinte”.

Gaia ha raccontato a R24 Young la sua esperienza e ha condiviso con noi numerose foto. La ragazza si occupava principalmente degli accrediti per i giornalisti nel settore radio e tv, quindi ha iniziato a lavorare qualche giorno prima che iniziasse effettivamente il festival ed era ancora tutto tranquillo, solo i giornalisti arrivavano per ritirare il pass e vedere qualche film in anteprima: “i giornalisti venivano già qualche giorno prima per ritirare il loro pass. Loro avevano il permesso di vedere i film in anteprima per avere il tempo di scrivere qualcosa e di commentarlo”.

Appena iniziato il Festival la gente è iniziata ad arrivare, c’era anche un gran numero di stranieri che sono venuto apposta per la mostra “La maggior parte delle persone che si recavano alla mostra erano italiane, ma c’erano anche molti stranieri poiché il festival ha risonanza mondiale, c’erano orientali, americani, europei, un po’ di tutte le nazionalità diciamo”.

Come in ogni festival che si rispetti c’era la gente appostata davanti al red carpet “Io iniziavo a lavorare alle 13 e le persone erano già li sedute pronte ad aspettare l’arrivo di qualche vip, anche se la sfilata sul tappeto rosso iniziava alle ore 19″. “Io ho visto Naomi Watts, Alfonso Cuaron .. Condivido con voi alcune foto”.