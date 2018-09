Sanremo. Un medico legale, Giovanni Palumbo, è stato assassinato a coltellate mentre si trovava nel suo studio in via Fratti nel pomeriggio. Già arrestato dai carabinieri il sospettato numero uno: un sessantenne.

Stando a quanto si apprende, il medico era in studio con il collega, quando un uomo ha fatto irruzione nella stanza armato di coltello e lo ha colpito diverse volte, non lasciandogli scampo. L’efferato omicidio è avvenuto sotto gli occhi del collega della vittima, che ha subito allertato i soccorsi: per l’uomo, però, non c’era già nulla da fare.

di 8 Galleria fotografica Omicidio via Fratti Sanremo









Immediato l’intervento dei carabinieri, che hanno trovato il presunto killer davanti alla porta d’ingresso del palazzo di via Fratti dove ha sede lo studio della vittima. L’uomo aveva ancora il coltello in mano.

Seguiranno aggiornamenti.