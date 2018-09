San Lorenzo al Mare, principio di annegamento: finisce in codice rosso all’ospedale

San Lorenzo al Mare. E’ stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Imperia un anziano settantenne salvato per miracolo mentre, colto da malore, stava per annegare.

L’uomo, che si è sentito male verso le 11, stava facendo il bagno nei pressi dello stabilimento il Veliero.

Sul posto si è precipitata la Croce Bianca di Imperia e l’automedica del 118.