Sanremo. E’ terminato pochi minuti fa l’incontro tra i sindacati e il Cda della Casa da Gioco, alle prese con il nodo dello sciopero proclamato dai lavoratori del servizio bar e ristorazione, affidato alla società New Generation, e scaturito dal mancato versamento di alcuni stipendi.

Presente all’incontro anche il sindaco Alberto Biancheri, il quale ha espresso il suo supporto ai lavoratori e si è detto preoccupato per la situazione, chiarendo che c’è la massima disponibilità da parte dell’Amministrazione comunale nel trovare una soluzione.

Soluzione che poi in effetti è arrivata, visto che alla fine il Cda si è impegnato ad attivarsi per chiudere un accordo con la New Generetion. Grazie ad una clausola del capitolato che regola i rapporti tra le aziende, il Casinò stornerà da quanto dovuto per il servizio di bar e ristorazione la quota degli stipendi, versandoli direttamente ai lavoratori.

Subito dopo l’incontro tra i vertici aziendali ed il sindaco, l’assemblea dei lavoratori ha revocato lo sciopero previsto per domani, fermo restando lo stato di agitazione. Le parti sociali vogliono vedere quale sarà l’esito degli accordi che si andranno a sottoscrivere nei prossimi giorni.