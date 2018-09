Sanremo. Si è tenuto ieri sera il primo congresso cittadino di Futura Sanremo, le parole del gruppo:

“Serata gremita di persone all’Hotel Europa quella di ieri sera. Il primo congresso cittadino di Futura Sanremo ha richiesto sedie in più per tutte le persone intervenute e l’auspicio per una sala più capiente per i prossimi convegni.

Finalmente la cittadinanza di Sanremo ha dimostrato che non hanno appeal i programmi faraonici sciorinati alla fine di una legislatura fallimentare e neghittosa ma una volontà ferma di ricostruire la città.

Mentre gli altri candidati fanno i sondaggi, Futura Sanremo lavora con le persone. Il candidato sindaco Alberto Pezzini ha illustrato in modo conciso e appassionato il programma di Futura Sanremo.

Da oggi sono aperte le iscrizioni ad una lista che non è soltanto politica ma soprattutto incarna un nuovo modo di pensare a Sanremo come ad una città del futuro: il nostro“.