Rusty Bike Team Icer Costruzioni, fine settimana ricco di soddisfazioni per il gruppo giovanile del sodalizio di Pontedassio

Pontedassio. Fine settimana esaltante per il gruppo giovanile del sodalizio di Pontedassio del Rusty Bike Team Icer Costruzioni. Sabato di scena un importante gara a Borgo Valsugana (Tn) manifestazione per Esordienti (13/14 anni) valida per la dodicesima edizione della Coppa di Sera.

Percorso impegnativo con ben duecento atleti al via. Con grande tenacia e caparbietà Simone Alassio, Matteo Mistrali ed Alessio Fordano concludono la loro gara. Meno fortunato Wellington Bianchino costretto al ritiro. Il giorno successivo sullo stesso percorso, impegno per gli Allievi (15/16 anni) con in programma la 51^ Coppa d’Oro con la presenza di ben 387 iscritti. Bella esperienza per Matteo Siffredi e Tommaso Anselmi costretti ad un grande recupero considerata la loro partenza dal fondo del folto gruppo.

Domenica a Santo Stefano al Mare gran finale per quanto riguarda il ciclismo giovanile imperiese. Di scena l’ultima delle sette prove del campionato provinciale su strada, per quanto riguarda la categoria Giovanissimi. Nella sezione G2 ( 8 anni) Elisabetta Ricciardi sale sul gradino più alto del podio e si porta a casa la maglia di campionessa provinciale. Cristian Rainisio, dopo aver dominato la gara, giunge al quinto posto. Un altro campione provinciale lo troviamo nei G3 (9 anni) grazie a Luca Fordano . Bravi anche i G5 (11 anni) Santiago Moretto, che porta a casa un bel terzo posto precedendo i compagni di squadra Samuele Rainisio e Matteo Belgrano.

Gara impegnativa per i G6 (12 anni), infine, con Christian Alassio che tenta la volata conquistano un ottimo sesto

posto. Sul pezzo anche Federico Massa e Simone Ranise.