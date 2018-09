Rotta tubazione dell’acqua in via Tenda, l’Aiga realizza un nuovo impianto idrico

Ventimiglia. La società Aiga, gestore del ciclo integrato delle acque a Ventimiglia comunica che i lavori di riparazione del guasto in via Tenda non sono ancora terminati.

Dopo una importante attività svolta da parte della squadra degli operai e tecnici di Aiga per individuare il punto esatto dove si è rotta la tubazione, ora sono in corso delicate operazioni di scavo del sedime stradale per poter raggiungere la tubazione, posta a diversi metri in profondità.

Nel frattempo la priorità è stata quella di creare il minor disagio ai cittadini, di raggiungere e servire tutti i fabbricati che erano rimasti senza acqua.

Diverse sono state le operazioni, gli interventi eseguiti, con opere anche provvisorie, che hanno dato risultati brillanti. Oggi purtroppo però si è conclusa solo una prima parte delle operazioni necessarie.

Da venerdì si dovrà procedere con la posa di una nuova tubazione che collegherà il sito di via Gianchette con il nuovo impianto idrico in corso di realizzazione dalle Ferrovie dello Stato all’interno dei lavori di realizzazione dei sottopassi. In pratica la zona sarà servita da una nuova tubazione di acqua potabile, migliorando la fornitura ai cittadini ed alle aziende presenti in zona.

Per svolgere questa importante opera è necessario eseguire uno scavo lungo la via Tenda , dal passaggio a livello sino al bivio con via Gianchette, lato fiume, interventi che dureranno diversi giorni. Nel frattempo rimarrà ancora a traffico limitato il tratto di via Tenda da largo Torino al passaggio a livello, con divieto d’accesso da lato Sanremo.

“Un lungo lavoro, tanta fatica, – dichiara il presidente di Aiga Sergio Scibilia – molto impegno di tante persone , a cui va il mio ulteriore ringraziamento. Al termine avremo fatto un ulteriore lavoro utile e necessario per tutto il quartiere e per la città, mirata a migliorare i collegamenti con il centro storico e diverse frazioni”.

Dopo gli interventi eseguiti sul ponte Doria ( zona Borgo), in via Trossarelli, in via San Secondo, il lavoro di via Tenda conferma un trend della società Aiga che in un momento di grossa difficoltà, privilegia nuovi investimenti mirati a bonificare una vecchia rete idrica, a ridurre gli sprechi e i disagi ai cittadini.

“Per quanto mi riguarda- conclude Scibilia- credo che abbiamo fatto il massimo sforzo, grazie ad una squadra che funziona. Ora però è necessario assolutamente proseguire con ulteriori interventi , ormai inderogabili, prevedendo nuovi investimenti che dovranno essere sostenuti con nuovi apporti finanziari da parte dei soci”.