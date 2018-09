Riviera Trasporti, da lunedì 17 settembre entra in vigore l’orario invernale

Imperia. Da lunedì 17 settembre sulle linee di Riviera Trasporti entreranno in vigore gli orari invernali dei pullman.

La prossima settimana con la riapertura delle scuole riprenderà perciò anche il servizio per gli studenti. Dal nuovo orario, che sarà valido fino al 12 giugno 2019, non sono previste corse durante i giorni festivi per le vallate.

Ecco gli orari delle principali linee:

- linea Sanremo-Andora: Tascabile_Andora

- linea Sanremo-Taggia: Tascabile_Taggia

– linea Sanremo-Ventimiglia: Tascabile_Ventimiglia

– linea Sanremo vallate e urbano a Ospedaletti: Tascabile_Vallate

– linea Vallate Ventimiglia: Tascabile_Vallate_Ventimiglia

- linea Valle Impero: Tascabile_Valle_Impero

– linea Vallate San Lorenzo al Mare: Tascabile_SanLorenzo

– linea urbano a Sanremo: Tascabile_Urbano_Sanremo

- linea urbano Imperia: Tascabile_Urbano_Imperia