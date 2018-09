Riva Ligure. Ieri pomeriggio presso la Residenza Le Grange di Riva Ligure si è svolto l’annuale e tanto atteso evento che celebra la fine della stagione estiva: l’incoronazione di Miss e Mister Le Grange.

I concorrenti si sono dovuti sottoporre all’imparziale voto della giuria demoscopica,

capitanata dal direttore Stefano Faraldi che, con tanto di palette alzate, ha decretato il vincitore della nuova edizione del concorso.

Ecco i nomi di tutti i vincitori:

MISTER LE GRANGE: Maurizio C.

MISS LE GRANGE: Mirella B.

MISTER ATLETICA: Lelio C.

MISS ATLETICA: Monica D.

MISTER ELEGANZA: Giacomo L.

MISS ELEGANZA: Isabella B.

MISTER SORRISO: Umberto T.

MISS SORRISO: Caterina B.

MISTER DOLCEZZA: Antonio R.

MISS DOLCEZZA: Luciana M.

MISS GIOVENTU’: Marcella S.

MISS TECHNOLOGY: Elena B.

La manifestazione si è svolta in un clima gioviale e goliardico, che ha saputo coinvolgere in toto ospiti, parenti ed amici che numerosi hanno voluto dare il loro contributo per la strepitosa ottima riuscita della sfilata.

Speaker dello show è stato il direttore stesso. Musica di sottofondo e microfono alla mano ha dichiarato: “Eccoci qui, a ritrovarci come tutti gli anni, a celebrarci, a celebrarvi, a condividere un pomeriggio di spensieratezza tutti insieme. I sorrisi che vedrò sui vostri volti alla fine di questa giornata e su quelli di tutti i vostri parenti e amici saranno il segno che il mio messaggio, in nostro messaggio, è arrivato.

E’ un messaggio che parla di unione e condivisione, di complicità e di voglia di stare insieme. Colgo l’occasione di ringraziare tutti i miei collaboratori, che hanno reso possibile la realizzazione di questo evento. E ringrazio tutti voi, ospiti, parenti e amici. Perchè senza di Voi, noi non potremmo essere quello che siamo: persone per servire persone”.