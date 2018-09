Riva Ligure. Il calendario estivo delle manifestazioni del comune di Riva Ligure si è chiuso con una festa divertente e che ha visto la partecipazione di un pubblico molto numeroso, che ha riempito la piazza in ogni ordine di posti e con moltissime persone in piedi.

La festa è iniziata con la musica del giovane cantautore tedesco Silas, che con le sue canzoni ha affascinato il pubblico, che lo ha lungamente e calorosamente applaudito. A seguire l’incontro con l’esperta di galateo e bon ton, Barbara Ronchi della Rocca sul tema il galateo delle bollicine e con la presentazione del suo ultimo libro “Bollicine che passione!”, che ha ispirato il titolo della manifestazione.

Presentata dal giornalista Claudio Porchia, l’esperta di galateo e bon ton ha raccontato al pubblico curiosità e episodi del mondo delle bollicine: per saperle gustare, per educare i meno esperti e per accontentare i più raffinati. I consigli su quali bicchieri utilizzare, su come aprire la bottiglia e quale spumante scegliere per i nostri ospiti, hanno preceduto l’interessante degustazione del nuovo Asti Secco delle Cantine Acquesi di Acqui Terme. Un prodotto nuovo dal perlage fine e persistente, profumo intenso, fruttato di pesca e melone, floreale e aromatico, tipico del vitigno Moscato bianco e che ha immediatamente conquistato il pubblico. Al vino sarà abbinata l’assaggio di un innovativo gusto gelato, “Bollicine”, in due versioni, Asti Secco e Brachetto dolce, con un aroma originale e profumi intensi.

Dopo la degustazione Silas ha ripreso a cantare fino a tarda notte accompagnato dagli applausi del pubblico e dal fratello, Jonas, un bravissimo tenore, che aveva cantato lo scorso anno proprio in questa piazza, in occasione della presentazione del libro Now di Stephan Meier.

“Abbiamo pensato di chiudere quest’estate che ha visto svolgersi 61 manifestazioni tra luglio e agosto con un brindisi non solo simbolico – commentano il sindaco Gorgio Giuffra e l’assessore al turismo e manifestazioni Francesco Benza – un evento appunto che contemplasse un connubio tra musica cultura e bollicine e la grandissima partecipazioni di residenti e turisti cin ha confermato che questa formula funziona”.