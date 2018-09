il servizio

Riuscita l’iniziativa estiva “Sette club sette porti” del Rotary club del Ponente ligure foto

Sono state effettuate quattordici giornate di uscita in barca per persone con abilità diverse con due imbarchi dal porto più vicino alla sede di ciascun Club, iniziando da Varazze per terminare a Bordighera

Imperia. “Sette Club Sette Porti” è il nome del service che i sette Rotary Club del Ponente Ligure (Alassio, Albenga, Imperia, Savona , Sanremo, Sanremo Hanbury e Varazze Riviera del Beigua) hanno realizzato con il contributo della Rotary Foundation . Durante l’estate con Estrella del Mar II°, l’imbarcazione dell’Associazione handarpermare onlus, sono state effettuate quattordici giornate di uscita in barca per persone con abilità diverse con due imbarchi dal porto più vicino alla sede di ciascun Club, iniziando da Varazze per terminare a Bordighera. Una novantina di persone hanno avuto l’opportunità di trascorrere una giornata in mare accompagnati da alcuni soci del Rotary che hanno contribuito a intrattenere gli ospiti affiancandosi agli skipper volontari di handarpermare . Nella maggior parte delle uscite si è imbarcato un rotariano con la funzione di medico di bordo. Possiamo dire che l’iniziativa ha avuto molto successo perché lo scopo era quello di regalare gioia e serenità ai fruitori del servizio e ogni volta li abbiamo visti imbarcarsi entusiasti e sbarcare felici. “Un ringraziamento va anche a tutti i porti che hanno ospitato gratuitamente l’imbarcazione in transito dimostrando sensibilità e generosità”.

