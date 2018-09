Riprendono i corsi della scuola di danza “Città di Sanremo”

Sanremo. Mancano ancora pochi giorni al 22 settembre, data in cui i corsi della scuola di danza “Città di Sanremo” di Luisella Vallino riprenderanno ufficialmente. Quest’anno si ricomincia però con una grande novità: la scuola cambia casa, lasciando la storica sede in via Castillo n°17 per spostarsi in piazza Colombo n°24, nel cuore pulsante della città.

Oltre ai corsi di danza classifica, moderna, hip-hop, jazz, contemporanea, latino, danze orientali e tip tap, sono anche previste lezioni di pilates, fitness, tonificazione, propedeutica, tai chi, bollywood, dizione e teatrodanza. Dal mese di ottobre, per tutti gli appassionati e i curiosi, sarà inoltre possibile iscriversi ai corsi di tango.

Il taglio del nastro è previsto per sabato 22 settembre alle 17,30, un momento che sancirà l’inizio di un nuovo percorso artistico e non solo per Luisella Vallino e tutti i suoi allievi.

Orario dei corsi: 12,30 – 18. Per informazioni e iscrizioni: Luisella Vallino tel. 333 1536600