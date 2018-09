Rimosse altre 17 moto abbandonate a Imperia, Gagliano: “Andremo avanti nelle prossime settimane”

Imperia. Prosegue la rimozione di veicoli abbandonati sul territorio del Comune di Imperia. L’intervento è stato predisposto dall’assessore alla Polizia Municipale, Antonio Gagliano. In totale sono state 17 le moto portate via soltanto quest’oggi.

“È un intervento che fa seguito all’attività avviata sin dal giorno del mio insediamento”, ha commentato Gagliano. “Mi complimento con gli agenti del Comando della Polizia Municipale e con gli operai della segnaletica per l’importante lavoro svolto. Andremo avanti anche nelle prossime settimane in questa direzione che contribuisce a riportare il giusto decoro in molte aree della città”.

Sempre sul fronte viabilistico, è di nuovo in funzione il semaforo di Via Prinoli, che è stato oggetto nei giorni scorsi di interventi di manutenzione che hanno permesso di sistemare anche il dispositivo acustico per non vedenti. Domani mattina prenderà invece il via il test semaforico in Via Bonfante.