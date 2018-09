Riaprono le scuole, in Liguria un business da 200 milioni

Provincia. Conto alla rovescia per l’inizio del nuovo anno scolastico. Un business, quello della scuola, che interessa 39 mila imprese in Italia con 146 mila addetti e oltre 10 miliardi di fatturato annuale, di cui circa 200 milioni in Liguria dove sono attive 896 imprese con 3.100 addetti secondo i dati della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi su fronte registro imprese al secondo trimestre 2018.

I settori più coinvolti sono il commercio di cancelleria (19 mila imprese tra ingrosso e dettaglio in Italia e 439 in Liguria) e libri (oltre 5 mila imprese tra ingrosso, dettaglio e seconda mano in Italia e 178 in Liguria), l’edizione di libri e l’istruzione prescolastica (3.500 imprese in Italia e 87 in Liguria). Un settore abbastanza stabile in un anno per imprese in cui crescono soprattutto i corsi extra – scolastici, tra corsi sportivi e ricreativi e quelli di lingue.

In provincia di Imperia le imprese attive nel settore della scuola sono 115, quindi un numero stabile rispetto alla fine giugno 2017 dove se ne contavano 114. Gli addetti sono invece 260.